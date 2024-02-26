بيسرز وضع حدا لانتصارات مافريكس في سبع مباريات متتالية

وضع بيسرز حدا لانتصارات مافريكس في سبع مباريات متتالية، بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أقيمت الليلة الماضية.

فقد سجل مايلز تيرنر 33 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ليساعد إنديانا بيسرز في الفوز 133-111 على ضيفه دالاس مافريكس في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أقيمت الليلة الماضية.

وأضاف تايريس هاليبرتون 17 نقطة وأرسل عشر تمريرات حاسمة إلى زملائه في بيسرز، الذي فاز في مباراته الثالثة على التوالي.

وسجل كل من أندرو نيمبارد وبن شيبارد 15 نقطة لإنديانا وأضاف بنديكت ماتورين 14 نقطة. وأحرز باسكال سيكام وتي.جيه ماكونيل 12 نقطة لكل منهما.

وتصدر لوكا دونتشيتش مسجلي دالاس مافريكس عندما سجل 33 نقطة بينما أضاف كايري إيرفينج 29 نقطة. وسجل جوش جرين 14 نقطة لمافريكس الذي توقفت انتصاراته المتتالية عند سبع مباريات.

وسجل هارداوي جونيور 11 نقطة كبديل.

وأحرز إيرفينج أول تسع نقاط في الربع الرابع وقلص مافريكس الفارق إلى أربع نقاط فقط قبل 8.56 دقيقة، لكن هاليبرتون جعل النتيجة 124-104 لإنديانا قبل 4.15 دقيقة على النهاية ليعزز فوزه.

وفي باقي المباريات، خسر فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 119-98 أمام ميلووكي باكس، فيما تغلب فينكس صنز 123-113 على لوس أنجليس ليكرز.

وخسر واشنطن ويزاردز على أرضه 114-105 أمام كليفلاند كافاليرز، وتغلب أتلانتا هوكس 109-92 على أورلاندو ماجيك.

وفاز شيكاجو بولز خارج أرضه 114-106 على نيو أورليانز بليكانز، فيما خسر جولدن ستيت وريورز 119-103 على ضيفه دنفر ناجتس.

وحقق أوكلاهوما سيتي ثاندر 123-110 الفوز على هيوستون روكتس، وفاز يوتا جاز 128-109 على ضيفه سان أنطونيو سبيرز.

وخسر بورتلاند تريل بليزرز 93-80 على أرضه أمام تشارلوت هورنتس، وكذلك خسر لوس أنجليس كليبرز أمام سكرامنتو كينجز 123-107.