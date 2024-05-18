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بيسرز يهزم نيكس ويؤجل حسم قبل نهائي القسم الشرقي

منذ 26 دقيقة
كرة السلة

كرة السلة

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أحرز باسكال سياكام 25 نقطة وسيطر على سبع كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه في فوز فريقه إنديانا بيسرز على ضيفه نيويورك نيكس 116-103 في المباراة السادسة بين الفريقين في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبفوز إنديانا يتعادل الفريقان 3-3 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات ويتأجل الحسم إلى المباراة السابعة والأخيرة.

وستقام المباراة السابعة في نيويورك غدا الأحد. وخلال المباريات الست التي أقيمت في هذه المرحلة حتى الآن كان الفوز دائما من نصيب صاحب الأرض.

وأضاف مايلز تيرنر 17 نقطة لرصيد بيسرز المصنف السادس بينما أحرز زميله تريسي هاليبرتون 15 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه.

وأحرز جالين برونسون لاعب نيويورك 31 نقطة لفريقه المصنف الثاني من بينها 26 نقطة في النصف الثاني من المباراة بينما أحرز زميله مايلز ماكبرايد 20 نقطة.

وقال هاليبرتون “الآن الحسم في مباراة واحدة… وسيحصل الفائز على كل شيء. هل من مكان أفضل لخوض المباراة السابعة (من ماديسون سكوير جاردن)؟ لم يفز أي فريق بمباراة خارج أرضه في هذه السلسلة وعلينا الاستعداد لذلك.”

وقال ريك كارلايل مدرب إنديانا “لعبنا بجدية أكبر الليلة وهو ما كان مطلوبا.

“مررنا الكرة بصورة أفضل وحصلنا على المزيد من الكرات المرتدة وهذا بالتأكيد عنصر مؤثر في هذه السلسلة.”

    المصدر :
  • رويترز

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