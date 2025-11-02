بيسرز يهزم ووريورز ويحرز أول انتصاراته هذا الموسم بدوري السلة الأمريكي

لاعب إنديانا بيسرز باسكال سياكام (43) يتحرك بالكرة بينما يتصدى له لاعب غولدن ستايت ووريورز جوناثان كومينغا (1) في الشوط الثاني.

سجل آرون نسميث 31 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط يحرزه هذا الموسم، وأضاف كوينتون جاكسون وباسكال سياكام ثلاثيات حاسمة في اللحظات الأخيرة ليتغلب إنديانا بيسرز الذي يعاني من نقص في عدد اللاعبين على ضيفه غولدن ستيت ووريورز 114-109 بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية في إنديانابوليس.

وبدا غولدن ستيت في طريقه لتحقيق فوز مريح عندما سجل ستيفن كري ثلاثية ليتقدم 104-93 قبل ست دقائق وخمس ثوان من نهاية المباراة أمام فريق لم يحقق أي فوز منذ بداية الموسم ويلعب‭‭ ‬‬من دون تايريس هاليبورتون وبن ماثورين وأوبي توبين وتي.جيه ماكونيل.

لكن بيسرز سيطر على المباراة اعتبارا من تلك اللحظة مستفيدا من إحراز تسع نقاط مقابل لا شيء لمنافسه ليعود إلى الأجواء قبل أن يتفوق أخيرا على ضيفه بنتيجة 109-107 قبل دقيقة وتسع ثوان من النهاية بفضل ثلاثية جاكسون بعد كرة مرتدة هجومية من غاريس ووكر.

أتيحت أمام جيمي باتلر فرصة إعادة جولدن ستيت للصدارة لكنه أضاع رمية حرة بعد تعرضه لخطأ أثناء تنفيذ سلة ساحقة لإدراك التعادل قبل 56 ثانية من النهاية.

ثم اضطلع سياكام بدور صانع الفارق إذ سجل رمية حاسمة من مسافة تقارب ثمانية أمتار قبل 37 ثانية من النهاية ليكسر التعادل ويضع إنديانا في الصدارة في طريقه لتحقيق أول فوز في ست محاولات هذا الموسم.

وبعد أن أخطأ جوناثان كومينغا في تنفيذ رمية ثلاثية كادت أن تعادل النتيجة، اختتم جاكسون ليلة أحرز فيها 25 نقطة بتسديدة من نقطتين قبل 5.2 ثانية من نهاية المباراة.

وفي مباراة أخرى الليلة الماضية، فاز سكرامنتو كينغز 135-133 على ميلووكي باكس.

وقاد زاك لافين رباعي سكرامنتو الذي سجل 24 نقطة على الأقل بإحرازه 31 نقطة ليضع الفريق حدا لسلسلة هزائمه التي استمرت ثلاث مباريات متتالية بفوزه خارج ملعبه أمام ميلووكي.

وأحرز ديمار ديروزان 29 نقطة ودومانتاس سابونيس ودينيس شرودر 24 نقطة لكل منهما. وسجل سكرامنتو 35 من أصل 40 رمية حرة.

سجل يانيس أنتيتوكونمبو 11 نقطة متتالية في الربع الأخير من بين 26 سجلها خلال المباراة كما استحوذ على 26 كرة مرتدة.

وتفوق عليه كايل كوزما بتسجيله 16 نقطة متتالية في الربع الأخير ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المباراة.

وأتيحت أمام أنتيتوكومبو فرصة لمعادلة النتيجة بعد الاستحواذ على الكرة بعد رمية حرة أضاعها إيه.جيه جرين في الثواني الأخيرة لكنه لم ينجح في محاولة الارتداد.

وفي مواجهات أخرى، فاز مينيسوتا تيمبرولفز 122-105 على مضيفه تشارلوت هورنتس وفاز أورلاندو ماجيك على واشنطن ويزاردز 125-94، وفاز هيوستن روكتس على بوسطن سيلتيكس 128-101، وفاز ديترويت بيستونز على دالاس مافريكس 122-110.