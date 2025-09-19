بيشاردو يحرز ذهبية الوثب الثلاثي بطولة العالم عبر المحاولة الأخيرة

فاز بيدرو بيشاردو بذهبية الوثب الثلاثي في بطولة العالم لألعاب القوى بعد نهائي مثير اليوم الجمعة، إذ اعتقد الإيطالي أندريا دالافالي أنه انتزعها بتألقه في المحاولة الأخيرة، لكن البرتغالي رد بقفزة هائلة سجل من خلالها 17.91 متر.

وفي عودته إلى موقع ذهبيته في أولمبياد طوكيو عام 2021، بدا أن بيشاردو، بطل العالم 2022، في طريقه إلى فوز معتاد بعد أن حقق قفزتين مسجلا 17.55 متر.

وكان دالافالي يحتل المركز الخامس ويكافح من أجل الوصول لإيقاعه، لكنه تمكن بطريقة ما من استجماع قواه ليحقق أفضل رقم شخصي له وهو 17.64 متر.

ومع ذلك، لم يتأثر بيشاردو وحقق أفضل رقم هذا الموسم ليستعيد المركز الأول وينتزع الميدالية الذهبية.

أما الكوبي لازارو مارتينيز، الحائز على الميدالية الفضية في 2023، فقد احتل المركز الثالث مسجلا 17.49 متر، بينما تراجع الجزائري ياسر تريكي، الذي كان يحتل المركز الثالث لوقت طويل بعد قفزته الافتتاحية التي سجل بها 17.25 متر، إلى المركز الرابع.