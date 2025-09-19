الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيشاردو يحرز ذهبية الوثب الثلاثي بطولة العالم عبر المحاولة الأخيرة

منذ 36 دقيقة
بيدرو بيتشاردو

بيدرو بيتشاردو

A A A
طباعة المقال

فاز بيدرو بيشاردو بذهبية الوثب الثلاثي في بطولة العالم لألعاب القوى بعد نهائي مثير اليوم الجمعة، إذ اعتقد الإيطالي أندريا دالافالي أنه انتزعها بتألقه في المحاولة الأخيرة، لكن البرتغالي رد بقفزة هائلة سجل من خلالها 17.91 متر.

وفي عودته إلى موقع ذهبيته في أولمبياد طوكيو عام 2021، بدا أن بيشاردو، بطل العالم 2022، في طريقه إلى فوز معتاد بعد أن حقق قفزتين مسجلا 17.55 متر.

وكان دالافالي يحتل المركز الخامس ويكافح من أجل الوصول لإيقاعه، لكنه تمكن بطريقة ما من استجماع قواه ليحقق أفضل رقم شخصي له وهو 17.64 متر.

ومع ذلك، لم يتأثر بيشاردو وحقق أفضل رقم هذا الموسم ليستعيد المركز الأول وينتزع الميدالية الذهبية.

أما الكوبي لازارو مارتينيز، الحائز على الميدالية الفضية في 2023، فقد احتل المركز الثالث مسجلا 17.49 متر، بينما تراجع الجزائري ياسر تريكي، الذي كان يحتل المركز الثالث لوقت طويل بعد قفزته الافتتاحية التي سجل بها 17.25 متر، إلى المركز الرابع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ميليسا جيفرسون-وودن
جيفرسون-وودن تفوز بسباق 200 متر لتكمل ثنائية سباقات السرعة في طوكيو
نواه لايلز
لايلز يندفع بقوة ليحرز ذهبية 200 متر للمرة الرابعة على التوالي
فيمكه بول
المتألقة بول تحتفظ بلقب سباق 400 متر حواجز في بطولة العالم

الأكثر قراءة

يمنى شري
خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟