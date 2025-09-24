بيع لوح أسطورة التزلج توني هوك في مزاد مقابل 1.15 مليون دولار

قالت دار جوليان للمزادات اليوم الأربعاء إن لوح التزلج الذي استخدمه توني هوك في حركته الشهيرة (900) عام 1999 بيع بنحو 1.15 مليون دولار، محققا رقما قياسيا بالنسبة لقطعة تذكارية خاصة بالتزيج على الألواح، وأكثر من ضعف تقدير ما قبل البيع.

وقالت الدار إن المزاد الذي أقيم أمس الثلاثاء في فندق لوز هوليوود وعلى الإنترنت، سجل عدة أرقام قياسية لمقتنيات مرتبطة بالرياضي الأمريكي (57 عاما)، والذي أصبح أول متزلج ينفذ حركة الدوران في الهواء بمقدار دورتين ونصف، خلال ألعاب إكس في عام 1999 في سان فرانسيسكو.

وألعاب إكس هي حدث رياضي سنوي في الولايات المتحدة يتضمن منافسات للألعاب الخطرة مثل التزلج على الألواح والدراجات النارية وسباقات بي.إم.إكس للدراجات.

وقال هوك إن عائدات البيع ستدعم مشروع (سكيت بارك)، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى بناء حدائق عامة في المناطق المحرومة. وحضر هوك المزاد بنفسه وأشرف على عملية البيع.

كما اجتذبت معدات الحماية التي ارتداها هوك في حركته الشهيرة منافسة قوية في المزاد، إذ بيع الحذاء الذي ارتداه مقابل 64 ألف دولار، وحصلت خوذته على 115200 دولار، وبيع واقي الركبتين مقابل 57600 دولار.

وحسب دار جوليان فإن جميع المعدات تجاوزت التقديرات الأولية بكثير.

وقال مارتن نولان الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للدار في بيان “هذه النتيجة التاريخية ليست إنجازا لدار المزادات فحسب، بل أيضا لثقافة التزلج على الألواح وجمع مقتنياتها”.

وأضاف “مع تحطيم لوح التزلج لحركة 900 للرقم القياسي العالمي، فإننا بالفعل نحلق عاليا، مدفوعين بشغف المزايدين والإرث الدائم لهذه اللحظة الأيقونية في تاريخ الرياضة”.

ولم تكشف دار المزاد عن هويات المشترين.