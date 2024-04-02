بين غوارديولا: آكي سيغيب عن مواجهة أستون فيلا وستونز قد يعود

قال “بيب غوارديولا” مدرب مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، إن مدافعه نيثن آكي سينضم إلى كايل ووكر وحارس المرمى إيدرسون في الغياب عن الفريق بداعي الإصابة لكن المدافع جون ستونز قد يعود لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء.

واضطر آكي للخروج من الملعب بعد 27 دقيقة فقط خلال تعادل سيتي سلبيا على أرضه أمام آرسنال منافسه على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم يوم الأحد الماضي، وهي المباراة التي غاب عنها ووكر وإيدرسون، بينما ظل ستونز على مقاعد البدلاء.

ولم يحدد جوارديولا موعد عودة الثلاثي المصاب. ويحتل سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن أرسنال الثاني وثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين “يجب أن يشعر جون بالجاهزية الكاملة لكن الإصابة كانت أقل مما كنا نتوقع. سنرى وربما يكون جاهزا في المباريات التالية.

“إنه (آكي) مصاب ونتمنى أن يعود سريعا. لا أعرف التوقيت المحدد. لكنه لن يكون جاهزا للمباراة التالية”.

وقال جوارديولا إن فريقه الفائز بالثلاثية الموسم الماضي لا يمكنه تحمل فقد أي نقاط أخرى مع تبقي تسع مباريات حتى نهاية الموسم.

وأضاف “فقط الفوز بالمباريات، هذا ما علينا فعله.

“فيلا يلعب من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، وكل فريق يلعب لهدف ما، لذلك سيكون من الصعب التعامل مع المباريات القليلة المتبقية”.