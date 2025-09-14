بي.بي.سي: وفاة الملاكم البريطاني ريكي هاتون عن 46 عاما

– ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأحد أن الملاكم البريطاني ريكي هاتون توفي عن عمر ناهز 46 عاما.

فاز بطل العالم السابق هاتون بألقاب في وزني خفيف الوسط والوسط قبل اعتزاله في عام 2012. وكان من المقرر أن يعود للمنافسات خلال فعالية في دبي في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت شرطة منطقة مانشستر الكبرى في بيان العثور على جثة صباح اليوم في محل إقامة في هايد بالمدينة الواقعة شمال إنجلترا.

وقال المتحدث باسم الشرطة “لا يتم التعامل مع الوفاة على أنها مريبة”.

حقق هاتون 45 فوزا في 48 نزالا خلال مسيرته لكنه قال في السنوات التي تلت اعتزاله إنه حاول الانتحار عدة مرات وتحدث صراحة عن صراعه مع الاكتئاب وإدمان الكحول والمخدرات.

وقال لإذاعة بي.بي.سي في 2016 “كنت أفقد السيطرة على نفسي بسبب تناول الكحول مما أدى إلى تعاطي المخدرات. كان الأمر أشبه بقطار جامح”.

حقق هاتون أفضل أداء في مسيرته في 2005 عندما تغلب على الأسترالي كوستيا سازو ليضيف لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في وزن خفيف الوسط إلى لقب الاتحاد العالمي للملاكمة الذي كان يحمله بالفعل.

وحقق سجل مثاليا بلغ 43 فوزا من دون أي هزيمة حتى سقط أمام فلويد مايويذر جونيور في لاس فيجاس في 2007 ولم يعد كما كان مطلقا.