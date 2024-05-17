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تأجيل تجربة لحفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.. إليك السبب

منذ 54 دقيقة
باريس ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية 2024

باريس ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية 2024

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قال مسؤول في بلدية باريس اليوم الجمعة إن السلطات أرجأت تجربة لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 التي كانت مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري عبر نهر السين بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه النهر.

وكان من المقرر إجراء تجربة فنية للقوارب التي ستقل الرياضيين عبر النهر في عرض لمسافة ستة كيلومترات في 27 مايو أيار الجاري لكن التجربة تأجلت بسبب هطول الأمطار الغزيرة في الآونة الأخيرة.

وقال بيير رابادان نائب رئيس بلدية باريس لشؤون الرياضة لرويترز “منسوب المياه في نهر السين مرتفع للغاية. نحاول الاقتراب قدر الإمكان من الأوضاع الفعلية في 26 يوليو.”

ولم يتحدد موعد جديد للاختبار بعد.

ولا يزال من المقرر إجراء تجربة لحفل الافتتاح في 17 يونيو حزيران.

ونهر السين جزء أساسي من ألعاب باريس إذ يستضيف حفل الافتتاح ومنافسات السباحة في المياه المفتوحة ومنافسات الثلاثي.

    المصدر :
  • رويترز

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