تأجيل مباراة فالنسيا ضد غرناطة بسبب حريق في المدينة

قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، إن مباراة فالنسيا في الدوري أمام غرناطة والتي كانت مقررة غدا السبت تأجلت بعد حريق مروع في المدينة الساحلية.

وقال رئيس بلدية مدينة فالنسيا اليوم الجمعة إن عدد الذين تأكد مقتلهم في حريق اجتاح مبنى سكنيا في المدينة ارتفع إلى عشرة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب لوس كارمينيس التابع لنادي غرناطة لكن فالنسيا طلب التأجيل بعد الحريق.

وقال فالنسيا في بيان “تماشيا مع أيام الحداد الثلاثة المعلنة في منطقة بلنسية سيقوم النادي بتنكيس الأعلام في منشآتنا. سنقدم أيضا مساعدتنا للمؤسسات وخدمات الطوارئ لتلبية أي احتياجات قد تكون لديهم”.

ويحتل بلنسية المركز الثامن في الدوري برصيد 36 نقطة.