تأجيل مباراة مرسيليا وسان جيرمان.. والسبب؟

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2025 5:29 مساءً
لاعبو باريس سان جيرمان

قال نادي أولمبيك مرسيليا في بيان إن مباراته أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم التي كانت مقررة اليوم الأحد تأجلت ليوم واحد بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف.

وقال حاكم منطقة بروفانس ألب كوت دازور، حيث تقع مدينة مرسيليا، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم إصدار “تحذير برتقالي” من حدوث عواصف وفيضانات ناجمة عن الأمطار منذ منتصف النهار.

وأضاف البيان “قد يصل ارتفاع الأمطار إلى ما بين 70 و90 ملليمترا في بعض المناطق، و120 ملليمترا محليا خلال ساعات قليلة.

“تثير هذه التوقعات الجوية مخاوف من هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المنطقة بين الساعة السابعة والعاشرة مساء، أي في بداية ونهاية المباراة، التي كان من المتوقع أن تجذب نحو 70 ألف مشجع إلى ملعب أورانج-فيلودروم”.

وستنطلق المباراة الآن غدا الاثنين في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وأضاف نادي مرسيليا “يُبلغ النادي جماهيره أن التذاكر التي تم شراؤها للمباراة المقررة مساء اليوم ستظل صالحة للمباراة المؤجلة غدا”.

    المصدر :
  • رويترز

