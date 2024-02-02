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تأجيل نزال توحيد ألقاب الوزن الثقيل في الرياض بعد إصابة "فيوري"

منذ ساعة واحدة
الملاكم البريطاني تايسون فيوري

الملاكم البريطاني تايسون فيوري

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قالت شركة كوينزبري بروموشنز في بيان (الجمعة 2-2-2024) إنه تم تأجيل النزال المقرر بين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك على توحيد ألقاب الوزن الثقيل للملاكمة بعد تعرض فيوري لجرح أثناء تدريب.

وكان من المقرر إقامة النزال يوم 17 فبراير شباط الجاري في الرياض.

وقال فيوري “شعرت بصدمة كبيرة بعد الاستعداد لهذه المباراة لفترة طويلة وبعد أن كنت في حالة رائعة.

“أشعر بالأسى والحزن تجاه جميع الأطراف (في النزال)”.

وقال متحدث باسم شركة كوينزبري بروموشنز “بمجرد قيام الأطباء بتقييم عين تايسون، سيكون لدينا فكرة أفضل عن فترة التعافي اللازمة”.

وانتزع فيوري (35 عاما) لقب مجلس الملاكمة العالمي بعد فوزه على ديونتاي وايلدر في فبراير 2020، بينما حصد أوسيك البالغ من العمر 37 عاما جميع ألقابه بعد فوزه على أنتوني جوشوا في سبتمبر أيلول 2021.

ولم يخسر كلا الملاكمين في مسيرتهما الاحترافية.

وأضاف فيوري “سأعمل بجد من أجل الموعد الجديد بمجرد شفاء عيني. لا يسعني إلا أن أعتذر لجميع من تضرروا”.

    المصدر :
  • رويترز

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