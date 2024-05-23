تألق دونتشيتش يقود مافريكس للانتصار على تمبرولفز بدوري كرة السلة الأمريكي

وصف لوكا دونتشيتش انتصار فريقه دالاس مافريكس على مضيفه مينيسوتا تمبرولفز بفارق ثلاث نقاط 108-105 في المباراة الأولى من نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أمس الأربعاء بأنه سباق تتابع.

وسجل كيري إيرفينج 24 نقطة في الشوط الأول ليبقي على دالاس في المباراة. وتولى دونتشيتش زمام الأمور في الثاني وسجل 15 من 33 نقطة له في المباراة خلال الربع الرابع في المباراة التي أقيمت في مينابوليس.

وقال دونتشيتش “أمر مذهل. (كيري) دفعنا للأمام. بدونه ربما كنا تأخرنا في الشوط الأول بفارق 20 نقطة، لذلك فقد جعلنا نتقدم. لذلك لقد ساعدته في الشوط الثاني قليلا”.

وسجل إيرفينج 30 نقطة في المباراة وسجل 12 من 23 رمية له خلال المباراة، فيما أحرز دانييل جافورد عشر نقاط واستحوذ على تسع كرات مرتدة مقابل تسع نقاط و11 كرة مرتدة لديريك ليفلي الذي أخفق في تسجيل رقمين مزدوجين بفارق ضئيل للغاية.

وأحرز جيدن مكدانيلز 24 نقطة وسجل ست من تسع رميات ثلاثية ليتصدر مسجلي تمبرولفز.

وأنهى أنتوني إدواردز المباراة برصيد 19 نقطة و11 كرة مرتدة وثماني تمريرات حاسمة فيما سجل كارل-أنطوني تاونز 16 نقطة.

وسيلتقي الفريقان مرة أخرى مساء غد الجمعة في المباراة الثانية من السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.