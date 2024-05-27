تأهل البولندية شيانتيك المصنفة الأولى على جانجان

تأهلت البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى على ليوليا جانجان القادمة من التصفيات في مستهل رحلة دفاعها عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس التي فازت بها ثلاث مرات.

وحققت شيانتيك، البالغ عمرها 22 عاما، فوزها 13 على التوالي على الملاعب الرملية هذا الموسم في مسيرة شهدت فوزها ببطولتي مدريد وروما.

وبدأت المباراة بقوة وكسرت إرسال منافستها في الشوط الأول قبل أن تتقدم 4-1 بفضل ضربة أمامية رائعة ومضت في طريقها لحسم المجموعة الأولى في نصف ساعة.

وحاولت اللاعبة الفرنسية، المصنفة خارج أول 100 لاعبة في العالم، العودة في النتيجة وكسرت إرسال منافستها في بداية المجموعة الثانية، لكن شيانتيك ردت الكسر مباشرة.

وحافظت شيانتيك على إرسالها قبل أن تكسر إرسال منافستها مجددا لتتقدم 5-2 قبل أن تحسم المباراة في اول فرصة سنحت لها بضربة الفوز رقم 26 لها في المباراة.