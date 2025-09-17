الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
تاونسند تعتذر عن تعليقاتها بشأن الطعام الصيني

منذ 46 دقيقة
الأمريكية تيلور تاونسند

اعتذرت الأمريكية تيلور تاونسند اليوم الأربعاء عن تعليقات أدلت بها بشأن الطعام الصيني قبل نهائيات كأس بيلي جين كينغ للتنس في شنتشن.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي “هذا أكثر شيء جنوني رأيته في حياتي… والناس يأكلون هذا الطعام. هؤلاء الناس يقتلون الضفادع… أليست هذه الضفادع سامة؟ أليست هي تلك التي تصيبك بالثآليل والدمامل وما شابه؟

واعتذرت اللاعبة (29 عاما) في وقت لاحق بعدما تعرضت لانتقادات.

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي “أردت فقط الاعتذار بصدق من أعماق قلبي. أفهم أنني محظوظة للغاية كرياضية محترفة لأني قادرة على السفر حول العالم وتجربة ثقافات مختلفة. إنها أحد الأشياء التي أحبها كثيرا فيما أفعله.”

وأضافت: “استمتعت بأروع التجارب والأوقات هنا. كان الجميع في غاية اللطف والكرم والأشياء التي قلتها لا تعكس ذلك على الإطلاق”.

وتشارك تاونسند، التي دخلت في مشادة حامية مع إيلينا أوستابنكو في بطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي، مع الفريق الأمريكي الذي سيواجه قازاخستان في دور الثمانية لبطولة الفرق في شنتشن.

    المصدر :
  • رويترز

