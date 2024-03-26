تبرئة أتشيربي من تهمة توجيه إساءة عنصرية بسبب نقص الأدلة

برأت سلطات كرة القدم الإيطالية الثلاثاء مدافع إنتر ميلان فرانشيسكو أتشيربي من تهمة توجيه إهانة عنصرية لخوان جيسوس لاعب نابولي خلال مباراة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال جيراردو ماستراندريا عضو لجنة قضاة الدوري الإيطالي في الحكم الذي اطلعت عليه رويترز إن الإجراءات فشلت في الوصول إلى “الحد الأدنى من اليقين فيما يتعلق بالمحتوى التمييزي للواقعة” ولم تتم معاقبة أتشيربي بأي شكل من الأشكال.

وغادر لاعب إنتر ميلان المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في 18 مارس\آذار بعد هذه الواقعة المزعومة وحل محله جيانلوكا مانشيني لاعب روما.

وجرت الواقعة المذكورة خلال التعادل 1-1 بين إنتر متصدر الدوري الإيطالي ونابولي صاحب المركز السابع إذ قال المدافع جيسوس في وقت لاحق إن أتشيربي اعتذر عن الأمر.

ونفى أتشيربي توجيه أي إساءة عنصرية لجيسوس.