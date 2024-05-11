تراجع آمال لوتون في تجنب الهبوط بخسارته 3-1 أمام وست هام في الدوري الإنكليزي الممتاز

قدم وست هام أداء جيدا في الشوط الثاني ليفوز 3-1 على ضيفه لوتون تاون المتعثر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت 11 أيار/مايو 2024، لينتصر في آخر مباراة على ملعبه بقيادة المدرب ديفيد مويز.

وأنهى لوتون الشوط الأول متقدما 1-صفر بفضل ضربة رأس لعبها ألبرت سامبي لوكونجا المعار من أرسنال في الدقيقة السادسة.

لكن وست هام تحسن بعد الاستراحة وأدرك التعادل في الدقيقة 54 بهدف سجله جيمس وارد-براوس في الدقيقة 54، وهز التشيكي الدولي توماش سوتشيك والبديل جورج إيرثي (19 عاما) الشباك ليحسما الفوز لصالح وست هام.

وبهذه الخسارة تتضاءل آمال لوتون، صاحب المركز 18 برصيد 26 نقطة، في البقاء في الدوري الممتاز، وقد يتأكد هبوطه في وقت لاحق اليوم إذا تعادل نوتنجهام فورست صاحب المركز 17، على الأقل، مع ضيفه تشيلسي.