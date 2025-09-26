ترامب: سأفكر في نقل مباريات بكأس العالم لكرة القدم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفكر في نقل مباريات في كأس العالم 2026 لكرة القدم من المدن التي لا يعتبرها آمنة، وذلك قبل أشهر من موعد انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تستضيف 11 مدينة أمريكية مباريات في البطولة التي تشكل أكبر نسخة من كأس العالم على الإطلاق.

وردا على سؤال حول نقل المباريات من المدن التي لا تتعاون مع مبادراته المتعلقة بالهجرة والجريمة، قال ترامب في تصريحات بالمكتب البيضاوي أمس الخميس إن هذا الأمر مطروح على الطاولة.

وقال ترامب الجمهوري “إذا رأيتها ليست آمنة، فسننقلها (المباريات) إلى مدينة مختلفة”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ترامب يملك هذه الصلاحية. واتصلت رويترز بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للحصول على تعليق.

وأشار أحد المراسلين في المكتب البيضاوي إلى مدينتين يسيطر عليهما الديمقراطيون، وهما سان فرانسيسكو وسياتل، كأهداف محتملة لإلغاء مهام استضافة كأس العالم.

واتصلت رويترز بلجنة الاستضافة في كل من المدينتين للتعليق.

وكان ترامب أرسل في وقت سابق من العام الجاري المئات من قوات الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة التي يقودها الديمقراطيون لدعم حملة ضد ما وصفه بوباء الجريمة.

ويتعارض هذا الوصف مع بيانات متاحة تُظهر أن معدلات الجريمة، بشكل عام، انخفضت في السنوات الأخيرة.

ودخل الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا في دائرة الضوء الرياضية خلال فترة ولايته الثانية، وأعلن الشهر الماضي أن مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن سيستضيف قرعة كأس العالم 2026.