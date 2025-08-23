ترامب يعلن من البيت الأبيض: موعد ومكان قرعة مونديال 2026

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن قرعة مونديال 2026 ستجرى في واشنطن خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهي البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 دولة.

وجاء الإعلان خلال لقاء في المكتب البيضاوي جمع ترامب برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري جياني إنفانتينو، حيث ظهر الرئيس الأمريكي ممسكا بكأس العالم مرتديا قبعة حمراء تحمل عبارة: “ترامب كان محقًا في كل شيء”.

ووصف ترامب البطولة بأنها “قد تكون أكبر حدث رياضي في العالم”، في إشارة إلى حجم الترقب الجماهيري الذي تحظى به النسخة المقبلة من المونديال.

من جانبه، قال إنفانتينو الذي أحضر معه كأس العالم، خلال إعلان القرعة من البيت الأبيض، إن “القرعة سيتم بثها مباشرة في كافة أنحاء العالم وسيشاهدها مليار مشاهد”.

وداعب ترامب إنفانتينو عندما حمل كأس العالم قائلا: “هل يمكنني الاحتفاظ به”.

وكان من المتوقع أن تقام القرعة في لاس فيغاس، لكنها الآن ستجرى في 5 ديسمبر، في مركز كينيدي بواشنطن، وهو المركز الذي يرأسه ترامب وسيكون محور احتفالات الذكرى السنوية 250 لتأسيس أمريكا العام المقبل.

وسيشارك في البطولة 48 فريقا، وستشهد 104 مباريات، وتستضيف كندا 13 مباراة منها عشر في دور المجموعات مقسمة بالتساوي بين تورونتو وفانكوفر، كما تستضيف المكسيك 13 مباراة، منها عشر في دور المجموعات في مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري.