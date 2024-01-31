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ترزيتش: شكوك بشأن مشاركة سانشو لاعب دورتموند أمام هايدنهايم

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 31 - يناير - 2024 4:00 مساءً
جيدون سانشو

جيدون سانشو

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قال إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند اليوم الأربعاء إن شكوكا تحوم حول مشاركة جيدون سانشو في مباراة هايدنهايم بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد غد الجمعة 1\2\2024 بعد غيابه عن تدريبات الفريق في الأيام الماضية بسبب مشكلة في العضلة الضامة.

وانضم الدولي الإنجليزي إلى دورتموند على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن غاب عن الملاعب بعد خلاف مع مدرب يونايتد إريك تن هاج.

وكان سانشو قد غادر دورتموند بعد أربع سنوات إلى أولد ترافورد في أغسطس 2021 لكنه فشل في الاحتفاظ بمكان أساسي وشارك في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم قبل عودته إلى ألمانيا.

وقال ترزيتش في مؤتمر صحفي “لم يتمكن جيدون سانشو من التدرب مع الفريق في اليومين الماضيين بسبب بعض المشاكل في العضلة الضامة.

“لن نخاطر وسنرى قبل اتخاذ القرار ما إذا كنا سنضمه إلى تشكيلة مباراة هايدنهايم”.

وترك سانشو بصمة فورية بعدما قدم تمريرة حاسمة في أول ظهور له، وساعد فريقه على تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية منذ استئناف الموسم في وقت سابق من يناير كانون الثاني.

وقال ترزيتش إن شكوكا تحوم أيضا حول انضام يوليان براندت وماركو رويس والحارس جريجور كوبل.

وأضاف “جميعهم يتحسنون وسنرى التطورات حتى يوم الجمعة”.

ورفعت سلسلة انتصارات دورتموند في عام 2024 الفريق إلى المركز الرابع في الدوري الألماني برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف شتوتجارت صاحب المركز الثالث.

وسيواجه أيضا آيندهوفن في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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