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تركيا تفتح تحقيقًا ضدّ لاعب كرة قدم إسرائيلي "يدعم مذبحة غزة"

منذ 7 دقائق
لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل يُظهر ضمادة كتب عليها عبارة "100 يوم، 10/7"

لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل يُظهر ضمادة كتب عليها عبارة "100 يوم، 10/7"

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أعلن وزير العدل التركي يلماز تونغ، أنّ ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقًا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل مهاجم نادي أنطاليا سبور التركي، بتهمة “تحريض الناس على الكراهية والأعمال العدائية”.

وقال تونغ على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “بدأ مكتب المدعي العام في أنطاليا تحقيقًا قضائيًا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل بتهمة “تحريض الناس على الكراهية والأعمال العدائية” بسبب إيماءته القبيحة الداعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة بعد تسجيله هدفًا في مباراة أنطاليا سبور وطرابزون سبور في الدوري الممتاز”.

وأظهر جيهزقيل (28 عامًا) إحدى يديه وكانت مغطاة بالضمادات بعد تسجيله هدفًا في مرمى طرابزون سبور، الأحد.

وكُتب على الضمادات عبارة “100 يوم، 10/7″، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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