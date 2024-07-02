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تركيا تهزم النمسا 2-1 وتتأهل للقاء هولندا في دور الثمانية ببطولة أوروبا

منذ ساعتين
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سجل ميريه ديميرال هدفين جاء أولهما بعد ثوان من صفارة البداية ليقود تركيا إلى الفوز 2-1 على النمسا اليوم الثلاثاء والتأهل للقاء هولندا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة حاليا بألمانيا.

وتفوقت النمسا في الاستحواذ على الكرة في أغلب فترات المباراة كما تفوقت في الجانب الهجومي والتسديدات لكن تركيا كانت الأكثر استغلالا للفرص وحافظت على تقدمها بالصمود أمام الضغط الهجومي الشرس للنمسا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في لايبزيج.

وجاء هدفا تركيا إثر ركلتين ركنيتين من أردا جولر، وسجلهما ميريه ديميرال في الدقيقتين الأولى و59، ثم ردت النمسا بهدف وحيد سجله ميخائيل جريجوريتش في الدقيقة 66.

وتلتقي تركيا في دور الثمانية يوم السبت المقبل في برلين مع هولندا التي تأهلت بالفوز 3-صفر على رومانيا في وقت سابق اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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