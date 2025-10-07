تروسار: لم أفكر مطلقاً في الرحيل عن أرسنال

قال المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار إنه لم يفكر مطلقا في مغادرة أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع انطلاق الموسم الجديد، رغم التكهنات حول انتقاله إلى فريق آخر.

وانضم تروسار إلى النادي اللندني في عام 2023 قادما من برايتون آند هوف ألبيون، وخاض حتى الآن 97 مباراة في الدوري بقميصه وسجل خلالها 21 هدفا.

وقال تروسار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء مع استعداد بلجيكا لاستضافة مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة المقبل “هناك دائما شائعات كهذه. لم يكن الرحيل احتمالا مطروحا على الإطلاق. أشعر أنني مرتاح بشدة في أرسنال.

“في بداية الموسم، عانيت قليلا بسبب الإصابة. وأعتقد أن هذه الشائعات ظهرت بسبب قلة مشاركاتي في المباريات”.

ونجح تروسار في العودة إلى تشكيلة أرسنال، متصدر ترتيب الدوري.

وأضاف “أمضيت أسابيع جيدة، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي مع أرسنال. أخيرا، أصبحت لائقا من الناحية البدنية وفي أفضل حالاتي كلاعب وأنا سعيد للغاية بذلك.

“شاركت كثيرا في الأسابيع الأخيرة، وقمت بما علي فعله، وأشعر بالرضا تجاه ذلك”.

ويخوض منتخب بلجيكا مباراتين حاسمتين يومي 10 و13 أكتوبر تشرين الأول الجاري، إذ سيستضيف مقدونيا الشمالية قبل أن يحل ضيفا على ويلز في كارديف.

وأكمل تروسار “الفوز يوم الجمعة المقبل والتوجه إلى ويلز ونحن بمعنويات عالية هو هدفنا.

“مقدونيا الشمالية منتخب صاحب مستوى عال. لا يمكننا الاستهانة بهم، لذا علينا محاولة حسم المباراة بأسرع وقت ممكن. إذا آمنا بقدراتنا، سنحقق ذلك”.