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تشابي ألونسو يركز مع ليفركوزن رغم تكهنات بشأن منصبه

منذ 25 دقيقة
تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الألماني

تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الألماني

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رفض تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن التعليق على تقارير تربطه بانتقال محتمل للعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أو بايرن ميونيخ منافسه في دوري الدرجة الأولى الألماني، قائلا الخميس إنه ليس لديه أي شيء جديد يضيفه.

ويرتبط المدرب الإسباني بعقد مع ليفركوزن حتى عام 2026، ويتصدر فريقه حاليا ترتيب الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط عن بايرن حامل اللقب، الذي أعلن أمس الأربعاء 21\2\2024 أنه سينفصل عن مدربه توماس توخيل في نهاية الموسم.

ولم يخسر ليفركوزن في كافة المسابقات هذا الموسم ويتطلع إلى لقبه الأول على الإطلاق في الدوري والذي سينهي 11 عاما من هيمنة بايرن المتواصلة على لقب الدوري.

وأثار رحيل توخيل عن بايرن في نهاية الموسم تكهنات بشأن احتمال أن يخلفه ألونسو مدرب ليفركوزن الذي لعب في بايرن بين عامي 2014-2017.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي “ربما تكون لديكم أسئلة بشأن مستقبلي لكن ليس لدي أي شيء جديد لأقوله في هذا الشأن. أردت أن أقول ذلك مسبقا”.

وارتبط المدرب الإسباني (42 عاما) بانتقال محتمل إلى ليفربول مع رحيل المدرب الحالي يورجن كلوب في نهاية الموسم. وخاض ألونسو أيضا فترة ناجحة كلاعب في ليفربول من 2004 إلى 2009.

وقال “بالنسبة لي هذه (التكهنات) لا تمثل مشكلة.أعلم أن هدفي هو النجاح مع فريقي. هذه هي وظيفتي. نحن حاليا في مركز جيد ونريد الاستمرار فيه. من الطبيعي أن تكون لديك أسئلة، لكنها ليست مشكلة بالنسبة لي”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتولى تدريب ليفركوزن الموسم المقبل أيضا، قال ألونسو “هذا ما افترضه”.

ويستضيف ليفركوزن فريق ماينتس غدا الجمعة 23\2\2024.

    المصدر :
  • رويترز

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