تشابي: برشلونة المتألق يستمتع بمواجهة باريس سان جيرمان

قال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة “إن مواجهة باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم فرصة يريدها بطل المسابقة خمس مرات في محاولته للعودة إلى مكانته بعد الخروج من دور المجموعات لعامين متتاليين”.

وتلقى فريق المدرب تشابي، الذي يقدم مستويات جيدة بعد أن فاز ثماني مرات في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات، هدفا واحد في آخر ست مباريات ويحتل المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني متأخرا بفارق ثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

وتأهل برشلونة إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وهو ما فعله في كل موسم بين 2007-2008 و2019-2020.

وأبلغ تشابي مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة باريس سان جيرمان غدا الأربعاء “إنها لحظة حاسمة. بعد الغياب عن دور الثمانية لمدة أربع سنوات سيكون الأمر مثيرا.

“يمكننا أن نحلم مرة أخرى. نعتقد أننا في أفضل لحظات الموسم لكننا نواجه أحد أفضل الفرق في أوروبا، مع أحد أفضل المدربين وهو لويس إنريكي. إنه فريق خلق للفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وفي 2017 تقدم برشلونة في البطولة بعد أداء ملحمي أمام باريس سان جيرمان، وفاز 6-1 في مباراة الإياب على ملعب كامب نو بعد خسارته ذهابا 4-صفر في باريس.

وكان مدرب برشلونة آنذاك هو لويس إنريكي، الذي اعترف في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم بأن طريقة لعب العملاق القطالوني لا تزال تلهمه في عمله مع باريس سان جيرمان.

وقال تشابي “تربطني علاقة رائعة مع (لويس إنريكي)”.

وأضاف “لديه فريق تم تجميعه خصيصا للفوز بدوري أبطال أوروبا. سنواجه منافسا صعبا للغاية وكلانا يبحث عن نتيجة واحدة”.

ويعتقد تشابي أن أسلوب لعب برشلونة القائم على الاستحواذ والتمريرات القصيرة ترك بصمته على جميع الفرق التي بلغت دور الثمانية لاستعانتها بمدربين سبق لهم اللعب للفريق القطالوني.

وقال “يمكننا أن نفخر بوجود الحمض النووي لبرشلونة (بوجود) لويس إنريكي وبيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) وميكل أرتيتا (مدرب أرسنال).

“غدا سنبحث عن نفس الشيء. من الآن فصاعدا يعود الأمر للاعبين للعثور على الحمض النووي الذي يحدد هويتنا كثيرا”.

وأضاف “كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها لكننا سنحاول السيطرة على الاختلافات. لويس إنريكي لديه مجموعة رائعة من المواهب تحت تصرفه لكننا سنحاول اللعب مع (باريس سان جيرمان) على قدم المساواة”.