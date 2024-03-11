تشابي هرنانديز: برشلونة سيخوض أكبر مواجهة له هذا الموسم أمام نابولي

قال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة اليوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024، إن مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه أمام نابولي ستكون أكبر مواجهة للفريق هذا الموسم.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 وأمام برشلونة غدا الثلاثاء فرصة لبلوغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2020 بعد فشله في تجاوز دور المجموعات في الموسمين الماضيين.

وآخر مرة فاز فيها برشلونة بمباراة في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا كانت في الانتصار 3-1 على أرضه أمام نابولي في 2020.

ومع احتلال النادي المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر، أصبح دوري الأبطال أولوية.

وقال تشابي في مؤتمر صحفي “أهم مباراة في الموسم؟ نعم، إنها كذلك، ونحن جاهزون ومتحمسون.

“مرت أربع سنوات منذ أن وصلنا إلى دور الثمانية وهذه هي الطريقة التي نرى بها الأمر. نريد التفوق على منافس، على الرغم من أنه لا يمر بأفضل فتراته حاليا فإن فاز بالدوري الإيطالي عام 2023”.

ويبدو من المرجح أن تنتهي حملة دفاع برشلونة عن اللقب المحلي بالفشل بينما تبخرت آمال نابولي المحلية بالفعل حيث يحتل بطل الدوري الإيطالي المركز السابع في الترتيب وبفارق 31 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

وتولى فرانشيسكو كالتسونا المسؤولية في فبراير شباط وهو ثالث مدرب لنابولي هذا الموسم ولم يخسر الفريق في مبارياته الخمس منذ ذلك الحين.

وقال تشابي “لقد تحسن نابولي مع المدرب الجديد.

“أتوقع أن يلعب نابولي بشجاعة مع الضغط العالي. لديه الكثير من المواهب. ستكون مباراة كبيرة أمام فريق رائع، البطل الحالي لإيطاليا”.