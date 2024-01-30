تشابي يشعر بأنه "تحرر" بعد إعلانه الرحيل عن تدريب برشلونة

أكد تشابي هرنانديز مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه شعر “بالتحرر” بعد إعلان قراره بالرحيل نهاية الموسم الحالي مضيفا أن ضغوط تدريب النادي ومتطلباته جعلته لا يتمتع بمنصبه في الوقت الحالي.

وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة أوساسونا في الدوري غدا الأربعاء “إنهم يجعلونك تشعر بأنك لا تحظى بالتقدير في كل لحظة هنا”.

وأضاف “حدث ذلك لجميع المدربين. أخبرني بيب (جوارديولا) وأخبرني إرنستو (بالبيردي). أما بالنسبة للويس إنريكي فقد عشت ورأيت ذلك بنفسي”.

وقال تشابي إن التأثير الذي يقع على مدربي برشلونة يختلف عن مدربي الأندية الأخرى.

وأضاف “أعتقد أن لدينا مشكلة عندما يتعلق الأمر بالمتطلبات المرتبطة بهذه الوظيفة (في برشلونة)”.

وأعلن تشابي رحيله بعد خسارة برشلونة 5-3 أمام فياريال، وهي الخسارة الثالثة للفريق في آخر أربع مباريات على أرضه في الدوري. وودع الفريق في وقت سابق بطولة كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بيلباو.

وفاز برشلونة بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية تحت قيادة تشابي في موسم 2022-2023. ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع في الدوري متأخرا بفارق 11 نقطة عن جيرونا المتصدر.