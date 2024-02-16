تشافي: برشلونة لا يمكنه تحمل المزيد من الأخطاء

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، إنه لا يوجد مجال كبير للخطأ إذا أراد فريقه الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وذلك قبل مواجهة سيلتا فيجو غدا السبت.

وتلقت آمال برشلونة في تجاوز الثنائي ريال مدريد وجيرونا، الذي يشكل مفاجأة الموسم الحالي، في السباق نحو اللقب ضربة أخرى مطلع الأسبوع الحالي بعد التعادل 3-3 على أرضه أمام غرناطة المهدد بالهبوط.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 51 نقطة من 24 مباراة متأخرا بعشر نقاط عن ريال مدريد المتصدر وبفارق خمس نقاط خلف جيرونا، ويدرك تشابي أن أي نتيجة بخلاف الفوز على سيلتا صاحب المركز 17 غدا السبت ستجعل الأمور أسوأ بالنسبة لفريقه.

وقال تشافي (44 عاما) للصحفيين “الفريق متحد ويتدرب بقوة. لكننا لا نستطيع تحمل المزيد من الأخطاء.

“أنا متفائل بأن بوسعنا تعويض ما فاتنا ، وهذا هو الشيء الذي نعمل عليه، وتحسين الدفاع والضغط (على المنافسين).

“إنها ثلاث نقاط مهمة جدا ستحسن مركزنا في الترتيب”.

وسيحل برشلونة ضيفا على منافسه نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، لكن المدرب الإسباني قال إن تركيزه سيظل على مباراة سيلتا في الوقت الحالي.

وقال المدرب “لا أفكر في نابولي بعد. نحن نركز بقوة على البطولتين.

“أعتقد أنه لا يزال بالإمكام أن يسير هذا الموسم بشكل جيد. الأمر كله يتعلق بكيفية رد فعل الفريق في المباريات القليلة المقبلة، سنقدم كل ما لدينا”.

وقال أسطورة خط وسط برشلونة السابق والذي أعلن قراره بالرحيل عن منصبه كمدرب للفريق في يناير كانون الثاني الماضي، إنه يريد إنهاء مهمته بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف تشابي “أنا أحب برشلونة وسأقدم كل ما لدي حتى ينتهي هذا الموسم بشكل جيد”.

وبسؤاله عن لاعب خط الوسط جابي (19 عاما)، والذي ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان عملاق الدوري الفرنسي، قال تشابي إن اللاعب الدولي الإسباني يشكل “جزءا من مستقبل” برشلونة.