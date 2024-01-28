الأحد 16 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تشافي هيرنانديز يحسم مستقبله مع نادي برشلونة.. ماذا قال؟

منذ 24 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلن المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، رحيله عن الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري 2024/2023، بعد سوء النتائج في الآونة الأخيرة.

ونقل الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة إكس (تويتر سابقًا) تصريح مدربه، وجاء فيه: “قررتُ مغادرة الفريق عند نهاية الموسم”.

وأتى تصريح تشافي هيرنانديز بعد خسارة الفريق الكتالوني من نظيره فياريال بخسمة أهداف مقابل ثلاثة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ 22 في الدوري الإسباني (لا ليغا).

ويقع برشلونة، تحت إشراف تشافي هيرنانديز، في المركز الثالث على سلم ترتيب “لا ليغا” هذا الموسم، برصيد 44 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر، نادي ريال مدريد.

ويذكر أن الفريق الكتالوني خسر مؤخرًا لقب كأس السوبر لصالح غريمه “الميرنغي”، وودّع مسابقة كأس الملك من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة من أمام نادي أتلتيك بيلباو.

    المصدر :
  • CNN عربي

المزيد من رياضة

مشجع من ذوي اﻻحتياجات الخاصة يقترح الدخول بصحبة رونالدو للملعب.. وتركي آل الشيخ يرد
شعار فريق بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ يتعاقد مع ساشا بوي مدافع غلطة سراي
منتخب مصر لكرة اليد يتوج بكأس إفريقيا والسيسي يوجه رسالة

الأكثر قراءة

سوبرماركت - تعبيرية
لبنان في عين العاصفة.. هل سيكون هناك انقطاع للبضائع والسلع؟!
من مقطع الفيديو الذي تضمن عبارة "حلل يا دويري"
غزة تحت النار
صورة.. استشهاد مقاتل القسام وصاحب مقولة "حلل يا دويري" في غزة
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني