تشكيلة بلجيكا لبطولة أوروبا.. فيتسل يعود وكورتوا يغيب

استدعت بلجيكا لاعب الوسط أكسل فيتسل لتشكيلتها المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا الشهر المقبل فيما غاب تيبو كورتوا رغم أن حارس مرمى ريال مدريد قد يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وأعلن المدرب دومينيكو تيديسكو اليوم الثلاثاء قائمة مكونة من 25 لاعبا للمشاركة في بطولة الشهر المقبل، وكان استدعاء فيتسل مفاجأة كبيرة.

وزار تيديسكو مدافع أتليتيكو مدريد (35 عاما) لإقناعه بالعودة للمنتخب الوطني.

وخاض فيتسل آخر مبارياته الدولية 130 في كأس العالم في قطر، عندما خرجت بلجيكا من دور المجموعات.

وخرج كورتوا من تشكيلة بلجيكا في يونيو حزيران الماضي عقب عدم اختياره قائدا للفريق إثر اعتزال إيدن هازارد مما أدى إلى خلاف علني مع تيديسكو.

وتعرض حارس ريال مدريد للانتقاد من زملائه لكنه أعرب منذ ذلك الحين عن أسفه لكن يبدو أن خلافه مع المدرب لم ينته.

وعقب غيابه عن تشكيلة بلاده بوقت قصير، تعرض كورتوا لإصابة خطيرة في ركبته أبعدته عن معظم الموسم، وعاد فقط في وقت سابق هذا الشهر ودخل تشكيلة المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند في استاد ويمبلي.

وفيما يلي تشكيلة بلجيكا:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز (فولفسبورج) وتوماس كامينسكي (لوتون تاون) وماتس سيلس (نوتنجهام فورست).

مدافعون: تيموتي كاستاني (فولهام) ومكسيم دي كايبر (كلوب بروج) وزينو ديباست (أندرلخت) وفاوت فايس (ليستر سيتي) وتوماس مونييه(طرابزون سبور) ويان فرتونجن (أندرلخت) وأرتور تيات (ستاد رين) وأكسيل فيتسل (أتليتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: يانيك كاراسكو (الشباب) وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي) وأوريل مانجالا (أولمبيك ليون) وأمادو أونانا (إيفرتون) ويوري تيليمانس (أستون فيلا) وآرتور فيرميرين (أتليتيكو مدريد) وأستر فرانكس (فولفسبورج).

مهاجمون: يوهان باكايوكو (أيندهوفن) وشارل دي كاتيلير (أتلانتا) وجيريمي دوكو (مانشستر سيتي) وروميلو لوكاكو (روما) ودودي لوكيباكيو (إشبيلية) ولويس أوبيندا (رازن بال شبورت لايبزيج) ولياندرو تروسار (أرسنال).