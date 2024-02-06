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تشكيل ربع نهائي كأس آسيا يضم ثلاثي عربي

منذ 12 دقيقة
twitter/Qatar2023
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ضم التشكيل المثالي لربع نهائي كأس أمم آسيا بكرة القدم، 3 لاعبين عرب وهم: عبد الله نصيب، مدافع منتخب الأردن، ولاعبا منتخب قطر، لوكاس مينديز ومشعل برشم.

وجاءت التشكيلة، التي نشرها الحساب الرسمي للبطولة القارية على منصة “إكس” الأحد، كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم “قطر”.

الدفاع: سيل يونج “كوريا الجنوبية”، لوكاس مينديز “قطر”، عبد الله نصيب “الأردن”.

الوسط: محمد محبي “إيران”، هيديماسا موريتا “اليابان”، علي رضا جهانبخهاش “إيران”، أوديلجون حمروبيكوف “أوزبكستان”.

الهجوم: كريج جودوين “أستراليا”، سردار آزمون “إيران”، هيونغ مين سون “كوريا الجنوبية”.

يشار إلى أن منتخب الأردن سيلاقي كوريا الجنوبية، بينما تلعب قطر مع إيران، في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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