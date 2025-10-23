تشيبنجيتيش تحتفظ بالرقم القياسي العالمي للماراثون رغم إيقافها 3 سنوات

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى اليوم الخميس إيقاف الكينية روث تشيبنجيتيش لمدة ثلاث سنوات بعد اعترافها بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات لكنها احتفظت برقمها القياسي العالمي في الماراثون وقدره ساعتان وتسع دقائق و56 ثانية.

وكانت وحدة النزاهة قد أوقفت تشيبنجيتيش، التي حطم الرقم القياسي في شيكاجو في أكتوبر تشرين الأول الماضي، مؤقتا في يوليو تموز 2025 بعد اكتشاف مادة محظورة رياضيا بتركيز أعلى من الحد الأدنى المسموح في عينة قدمتها العداءة الكينية في 14 مارس أذار.

ونفت تشيبنجيتيش في البداية ارتكاب أي مخالفات ولم تتمكن من تفسير النتيجة الإيجابية رغم تحقيق أجرته وحدة النزاهة تضمن تحليل أدويتها ومكملاتها الغذائية وبيانات هاتفها.

تشيبنجيتيش تغير تفسيرها للاختبار الإيجابي

في 31 يوليو تموز، بعد أسبوعين من إيقاف تشيبنجيتيش مؤقتا، غيرت تفسيرها قائلة إنها تناولت دون علمها دواء خادمتها، والذي يحتوي على المادة المحظورة رياضيا، أثناء مرضها.

وقالت الوحدة إن المادة تستخدم سريريا لعلاج احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، مضيفة أن مدرات البول قد تستخدم لإخفاء وجود مواد محظورة أخرى في البول.

وقالت الوحد إن تصرفات تشيبنجيتيش كانت متهورة ومتعمدة بشكل غير مباشر وليست عرضية، وقررت في البداية إيقافها لمدة أربع سنوات.

ومع ذلك، أدى اعتراف تشيبنجيتيش المبكر إلى تخفيض عقوبتها بمقدار عام واحد، مما أدى إلى حظرها لمدة ثلاث سنوات.

وقال بريت كلوتير رئيس الوحدة في بيان “حُسمت القضية المتعلقة بالاختبار الإيجابي لمادة هيدروكلوروثيازيد لكن وحدة نزاهة ألعاب القوى ستواصل التحقيق في المواد المشبوهة التي حصلت عليها من هاتف تشيبنجيتش لتحديد ما إذا كانت هناك أي انتهاكات أخرى حدثت.

“وفي الوقت نفسه، فإن جميع إنجازات تشيبنجيتيش وسجلاتها التي تسبق عينة 14 مارس 2025 لا تزال قائمة”.