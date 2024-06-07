"تشيلسي" يتعاقد مع مدافع فولهام "أدارابيويو"

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة 7 حزيران/يونيو 2024، تعاقده مع توسين أدارابيويو قلب دفاع فولهام المنتمي إلى غرب لندن في صفقة انتقال حر.

وسينضم اللاعب (26 عاما) إلى تشيلسي بعقد مدته أربع سنوات اعتبارا من الأول من يوليو تموز.

وخاض أدارابيويو مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا تحت 19 عاما وشارك في 78 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدارابيويو هو أول لاعب ينضم إلى تشيلسي منذ إعلانه عن تعيين المدرب الجديد إنزو ماريسكا في وقت سابق من هذا الأسبوع وسيعزز خيارات الفريق في قلب الدفاع بعد رحيل المخضرم تياجو سيلفا.

وقال لورنس ستيوارت وبول ونستانلي المديران الرياضيان للنادي اللندني “نحن سعداء جدا بالتعاقد مع توسين.

“طوال مسيرته المهنية، أظهر نضجه وقدراته الدفاعية واكتسب الكثير من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأخيرة”.

وأضافا “هو مستعد للانتقال إلى تشيلسي واللعب إلى جانب اللاعبين الموهوبين في فريقنا. نتطلع إلى انضمام توسين إلينا في فترة الإعداد للموسم الجديد”.

ويتطلع تشيلسي إلى إنعاش حظوظه تحت قيادة ماريسكا بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السادس.

وقال أدارابيويو “أتطلع لبدء العمل مع إنزو وأنا متأكد من أن اللاعبين كذلك أيضا.

“سيكون الأمر مثيرا للحماس. سنقدم أداء جيدا وسنفوز بالعديد من المباريات. يضم هذا الفريق عددا من كبار اللاعبين وأنا متحمس للعب معهم جميعا”.