تشيلسي يتلقى ضربة موجعة بغياب ديلاب حتى ديسمبر

قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي اليوم الجمعة إن إصابة مهاجمه ليام ديلاب في عضلات الفخذ الخلفية أسوأ مما كان متوقعا في البداية وقد تبعده عن الملاعب حتى ديسمبر كانون الأول، وذلك قبل أن يحل فريقه ضيفا على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم ديلاب إلى تشيلسي قادما من إبسويتش تاون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) في يونيو حزيران، وتعرض للإصابة أمام فولهام قبل فترة التوقف الدولي وكان من المتوقع في البداية أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

وقال ماريسكا للصحفيين “ستتراوح مدة غيابه بين 10 إلى 12 أسبوعا”.

لكن الخبر الأفضل لتشيلسي هو أن كول بالمر، الذي استبعد من تشكيلة منتخب إنجلترا بسبب إصابة في الفخذ، عاد إلى التدريبات ولديه فرصة للمشاركة أمام برنتفورد.

وقال المدرب الإيطالي “شارك كول في الحصة التدريبية أمس لأول مرة، ولكن ليست بأكملها. لدينا حصة تدريبية أخرى بعد ظهر اليوم، وسنحاول التأكد من جاهزيته، وإلا سيغيب غدا.

“عندما يكون متاحا، علينا إدارته بحذر لضغط المباريات”.

ومن المرجح أيضا أن يمنح تشيلسي مكانا على مقاعد البدلاء للوافد الجديد أليخاندرو جارناتشو رغم أن ماريسكا قال إن الجناح الأرجنتيني ليس في كامل جاهزيته البدنية لعدم مشاركته في أي مباراة هذا الموسم قبل انتقاله من مانشستر يونايتد.

وأضاف ماريسكا “يتدرب بشكل جيد. بالتأكيد، يحتاج للعمل لأنه لم يصل إلى هنا في أفضل حالاته البدنية.

“يحتاج لبذل الجهد، وسنرى. نأمل أن نتمكن من منحه دقائق لعب”.

وبدأ تشيلسي الموسم بشكل جيد إذ جمع سبع نقاط من ثلاث مباريات، رغم أن النادي واجه هذا الأسبوع 74 تهمة من قبل الاتحاد الإنجليزي للعبة بسبب انتهاكات مزعومة للوائح تتعلق بوكلاء اللاعبين والوسطاء.

ومنح الاتحاد الإنجليزي للعبة تشيلسي مهلة حتى 19 سبتمبر أيلول للرد على الاتهام.

لكن ماريسكا قلل من أهمية تأثير تلك الأزمة على الحالة المزاجية للفريق قبل العودة إلى منافسات الدوري.

وقال “لا أعتقد أن اللاعبين يشعرون بالقلق… شخصيا، ليس لدي ما أضيفه في هذا الصدد.

“بصراحة، ليس لدي أدنى فكرة. أريد التركيز على الملعب، لأنه الشيء الوحيد الذي أستطيع التحكم فيه”.