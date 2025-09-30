تشيلسي يحقق فوزاً صعباً 1-صفر على بنفيكا بقيادة مورينيو

واجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عودة مخيبة للآمال إلى ملعب ستامفورد بريدج اليوم الثلاثاء، إذ منح هدف عكسي في الشوط الأول فريق تشيلسي الفوز 1-صفر على بنفيكا، الفريق الجديد لمورينيو، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومرر بيدرو نيتو لاعب تشيلسي الكرة باتجاه أليخاندرو جارناتشو عند القائم البعيد في الدقيقة 18 وحاول ريتشارد ريوس لاعب بنفيكا تشتيتها لكنه وجهها بالخطأ إلى شباك فريقه.

وأنهى تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل جواو بيدرو في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني إثر حصوله على إنذارين.

وحقق تشيلسي، الذي يدربه إنزو ماريسكا، اليوم أول فوز له في دوري الأبطال هذا الموسم إذ خسر أول مباراة له في البطولة خلال أكثر من عامين، أمام بايرن ميونيخ في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتولى مورينيو، الذي قاد تشيلسي لثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي خلال فترتين في تدريب الفريق، تدريب بنفيكا قبل أقل من أسبوعين بعد أن خسر الفريق مباراته الأولى في دوري الأبطال أمام قره باغ من أذربيجان وأقيل برونو لاجي من تدريبه.