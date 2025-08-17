الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
تشيلسي يستهل الدوري بتعادل سلبي مع كريستال بالاس

منذ 5 دقائق
لاعبو نادي تشيلسي

تعادل تشيلسي على أرضه سلبيا مع كريستال بالاس في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بعدما ألغى الحكم هدفا مبكرا سجله إيبيريتشي إيزي لصالح الفريق الضيف.

ولم يتمكن تشيلسي، بطل كأس العالم للأندية، من فرض سيطرته على المباراة ضد بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبدا أن إيزي وضع بالاس في المقدمة في الدقيقة 13 لكن الحكم دارين إنجلاند ألغى الهدف بعد مشاهدة الإعادة على شاشة إلى جانب الملعب بعدما تبين له أن مارك جيهي لاعب بالاس، الذي دفع مويسيس كايسيدو، كان قريبا للغاية من الحائط البشري لتشيلسي عندما نفذ إيزي ركلة حرة على حافة منطقة الجزاء.

واعتمد تشيلسي، الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي وفاز بلقب الدوري الأوروبي، في تشكيلته الأساسية على بعض الوافدين الجدد بينهم جواو بيدرو الذي انضم من برايتون وجيمي جيتنز القادم من بروسيا دورتموند لكن البديل البرازيلي إستيفاو (18 عاما) كان الأكثر تأثيرا بأداء حيوي في الجناح الأيمن.

    المصدر :
  • رويترز

