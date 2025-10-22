تشيلسي يسحق أياكس 5-1 في دوري أبطال أوروبا

سحق تشيلسي ضيفه أياكس بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مباراة مثيرة لكن مليئة بالأخطاء، شهدت ثلاث ركلات جزاء وبطاقة حمراء وسط هطول أمطار غزيرة على ملعب ستامفورد بريدج اليوم الأربعاء.

وأصبح مصير أياكس الذي خسر جميع مباريات الثلاث في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، محسوما في الدقيقة 17 بعد طرد قائده كينيث تيلور بسبب تدخل خطير، ليفتتح مارك جيو (19 عاما) التسجيل لتشيلسي بعدها بدقيقة واحدة.

وجعل موزيس كايسيدو النتيجة 2-صفر بعد تسع دقائق، ورغم تقليص فاوت فيخورست للفارق من ركلة جزاء، فإن تشيلسي أحرز هدفين من ركلتي جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عن طريق إنزو فرنانديز والبرازيلي إستيفاو (19 عاما) بعد أن فقد الفريق الهولندي تماسكه.

وسيطر تشيلسي الذي فاز مرتين وتلقى خسارة واحدة في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا حتى الآن، على منطقة جزاء أياكس في أغلب فترات الشوط الثاني التي شهدت هدفا مبكرا من تيريك جورج (19 عاما) اختتم به أهداف اللقاء.