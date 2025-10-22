الخميس 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تشيلسي يسحق أياكس 5-1 في دوري أبطال أوروبا

منذ 46 دقيقة
الدوري الإنجليزي الممتاز - فولهام × تشيلسي - رويترز

الدوري الإنجليزي الممتاز - فولهام × تشيلسي - رويترز

A A A
طباعة المقال

سحق تشيلسي ضيفه أياكس بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مباراة مثيرة لكن مليئة بالأخطاء، شهدت ثلاث ركلات جزاء وبطاقة حمراء وسط هطول أمطار غزيرة على ملعب ستامفورد بريدج اليوم الأربعاء.

وأصبح مصير أياكس الذي خسر جميع مباريات الثلاث في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، محسوما في الدقيقة 17 بعد طرد قائده كينيث تيلور بسبب تدخل خطير، ليفتتح مارك جيو (19 عاما) التسجيل لتشيلسي بعدها بدقيقة واحدة.

وجعل موزيس كايسيدو النتيجة 2-صفر بعد تسع دقائق، ورغم تقليص فاوت فيخورست للفارق من ركلة جزاء، فإن تشيلسي أحرز هدفين من ركلتي جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عن طريق إنزو فرنانديز والبرازيلي إستيفاو (19 عاما) بعد أن فقد الفريق الهولندي تماسكه.

وسيطر تشيلسي الذي فاز مرتين وتلقى خسارة واحدة في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا حتى الآن، على منطقة جزاء أياكس في أغلب فترات الشوط الثاني التي شهدت هدفا مبكرا من تيريك جورج (19 عاما) اختتم به أهداف اللقاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

نادي موناكو الفرنسي
موناكو يظل دون فوز في دوري أبطال أوروبا بتعادله مع توتنهام
جود بلينجهام
بلينجهام يعود للتهديف ويقود ريال مدريد لفوز صعب على يوفنتوس
لاعبو بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ يسحق بروج 4-صفر ليواصل سلسلة انتصاراته بدوري الأبطال

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!