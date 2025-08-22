تشيلسي يسحق وست هام 5-1 ويزيد الضغط على بوتر

قلب تشيلسي تأخره بهدف إلى فوز ساحق 5-1 على مضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة ليزداد الضغط على جراهام بوتر مدرب صاحب الأرض بعد خسارتين ثقيلتين.

وبدأ وست هام اللقاء بشكل رائع وتقدم عن طريق لوكاس باكيتا الذي أطلق تسديدة قوية في شباك الحارس روبرت سانشيز بعد مرور ست دقائق على البداية لكن تشيلسي رد في الدقيقة 15 بضربة رأس من جواو بيدرو الذي مهد الطريق أمام الفوز الكبير.

وألغى الحكم هدفا سجله نيكلاس فولكروج لاعب وست هام بداعي التسلل، وبعدها وضع بيدرو نيتو فريقه في المقدمة بتسديدة مباشرة في الدقيقة 23، قبل أن يسجل إنزو فرنانديز الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 34 بعد تمريرة من البرازيلي الشاب استيفاو ويليان.

وأضاف مويسيس كايسيدو الهدف الرابع في الدقيقة 54، بعد أن حاول حارس المرمى مادس هيرمانسن إبعاد ركلة ركنية لكنه وضعها في طريق لاعب تشيلسي.

واختتم تريفوه تشالوباه التسجيل بعد أربع دقائق.

وكان هدف بيدرو هو الأول للاعب البرازيلي في الدوري مع تشيلسي منذ انضمامه من برايتون آند هوف ألبيون الشهر الماضي.

وجاءت فوز تشيلسي الكبير رغم استبعاد كول بالمر نجم خط وسطه بعد شعوره بعدم الراحة على أرض الملعب خلال عمليات الإحماء قبل المباراة.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي للصحفيين إن اللاعب الدولي الإنجليزي “شعر بشيء ما” وخرج من الملعب كإجراء احترازي ليحل استيفاو مكانه ويواصل تشيلسي اللعب بنفس الوتيرة.

كما غاب عن الفريق الزائر المهاجم نيكولاس جاكسون، الذي استبعده المدرب من التشكيلة رغم جاهزيته في انتظار رحيله المحتمل.

وكان تشيلسي بطل كأس العالم للأندية قد تعادل سلبيا في مباراته الافتتاحية أمام كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج مطلع الأسبوع.

وقد أدى ذلك إلى تعميق الشعور بالقلق في وست هام، الذي انضم بالفعل إلى قائمة المرشحين المحتملين للهبوط بعد الهزيمة 3-صفر أمام سندرلاند الصاعد حديثا في مباراته الافتتاحية.

وحتى قبل انطلاق المباراة، يتوقع الكثيرون أن يكون بوتر، مدرب تشيلسي السابق، أول المقالين.

وغادر بعض مشجعي وست هام الملعب قبل نهاية الشوط الأول، وأطلقوا صيحات استهجان مع صفارة نهاية الشوط الأول، واستمر خروجهم في الشوط الثاني.