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تشيلسي يفوز على بورنموث ويؤمن مقعدا في البطولات الأوروبية

منذ 44 دقيقة
لاعبو نادي تشيلسي

لاعبو نادي تشيلسي (رويترز)

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منح هدف من منتصف الملعب عبر موزيس كايسيدو وتسديدة قوية من رحيم سترلينج الفوز لتشيلسي 2-1 على بورنموث في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ومقعدا في إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وتقدم نيتو حارس بورنموث عن منطقة الجزاء في الدقيقة 17 ليوقف تقدم سريع لسترلينج لكنه سدد الكرة بعيدا لتصل إلى كايسيدو ليطلق الدولي الإكوادوري تسديدة متقنة من منتصف الملعب استقرت مباشرة في الشباك ليحرز الهدف الأول لتشيلسي.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، ضاعف سترلينج النتيجة بعد مراوغة اثنين من المدافعين قبل أن يمرر الكرة بين ساقي نيتو عند القائم القريب.

لكن بعدها بدقيقة واحدة فقط قلص بورنموث الفارق عندما اصطدمت تسديدة إينيس أونال بالفرنسي بنوا بادياشيل وسكنت شباك تشيلسي.

ويعني هذا الفوز أن تشيلسي أهى الموسم في المركز السادس ليقتنص مقعدا في الدوري الأوروبي في حال فوز مانشستر سيتي بطل الدوري في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على منافسه المحلي مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، أو دوري المؤتمر الأوروبي في حال فوز مانشستر يونايتد على منافسه المحلي.

    المصدر :
  • رويترز

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