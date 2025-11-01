تشيلسي يفوز على توتنهام 1-صفر وجواو بيدرو ينهي صيامه عن التهديف

فاز تشيلسي على مضيفه توتنهام هوتسبير 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعدما سجل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو هدف المباراة الوحيد ليهز الشباك لأول مرة منذ أغسطس آب الماضي.

تقدم فريق المدرب إنزو ماريسكا، الذي تجرع هزيمة مفاجئة على ملعبه أمام سندرلاند الأسبوع الماضي، حين خطف مويسيس كايسيدو الكرة من ميكي فان دي فين ومررها إلى جواو بيدرو الذي وضعها في المرمى في الدقيقة 34.

وأتيحت للبرازيلي عدة فرص لإضافة هدف آخر لكن حارس توتنهام جوليلمو فيكاريو تصدى لثلاث محاولات كما تصدى لكرتين من بيدرو نيتو وأليخاندرو جارناتشو بينما تصدى الحارس الآخر روبرت سانشيز لفرصة وحيدة.

وردا على أسئلة الصحفيين عما إذا كان يأسف لعدم فوز فريقه بنتيجة أكبر قال المدرب الإيطالي “أنا سعيد بنتيجة 1-صفر وحصد النقاط الثلاث، خاصة وأننا حافظنا على نظافة شباكنا”.

وأضاف “أعتقد أن هذا شيء نحتاجه للمستقبل. نعلم أننا سنسجل الأهداف في النهاية لكننا بحاجة إلى أن نكون أفضل دفاعيا”.

وصبت جماهير أصحاب الأرض جام غضبها على فريق المدرب توماس فرانك الذي فشل في تشكيل أي تهديد حقيقي، وتعالت صيحات الاستهجان في أرجاء ملعب توتنهام هوتسبير مع صفارة النهاية.

وأقر فرانك بخيبة أمله.

وقال “شعرنا جميعا بإحباط وخيبة أمل الجماهير. هذا جزء من كرة القدم. إنه أمر مؤلم للغاية.

“يجب أن نحافظ على هدوئنا. كان تشيلسي الطرف الأفضل اليوم بينما قدمنا أداء سيئا”.

وتقدم تشيلسي إلى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد عشر مباريات متأخرا بمركز واحد عن توتنهام بفارق الأهداف.

وحقق توتنهام فوزا واحدا فقط على تشيلسي في آخر 14 مباراة بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وهتفت جماهير الفريق الزائر “توتنهام هوتسبير، لقد فعلناها مرة أخرى” في اللحظات الأخيرة من المباراة.