تشيلي وبيرو تتعادلان سلبيا في كوبا أمريكا

بفضل جهود حارس مرماها كلاوديو برافو تعادلت تشيلي مع بيرو بدون أهداف في بداية مسيرتهما في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت لتصبح المجموعة الأولى مفتوحة أمام كل الاحتمالات.

وانتهى الشوط الأول الذي جاء مخيبا للآمال وافتقر إلى الجودة في الأداء بالتعادل السلبي وأتيحت أفضل فرص تشيلي أمام أليكسيس سانشيز في الدقيقة 15 لكن المهاجم أرسل تسديدته فوق العارضة بعد انطلاقة ذكية نحو المرمى.

وحسن منتخب بيرو بقيادة المدرب خورخي فوساتي أداءه في الشوط الثاني وخلق عددا من الفرص الواعدة لكن الحارس التشيلي برافو تصدى لمجموعة من الكرات ليحافظ على التعادل وكان من بين تلك الفرص إنقاذ مزدوج رائع حرم جيانلوكا لابادولا وباولو جيريرو من التسجيل.

وأضفى أداؤه في حراسة المرمى على الليلة مزيدا من الخصوصية إذ أصبح حارس مرمى برشلونة ومانشستر سيتي السابق الذي بلغ من العمر 41 عاما وشهرين و16 يوما أكبر لاعب سنا على الإطلاق يشارك في كوبا أمريكا.

وحصل كل فريق على نقطة واحدة ليتأخرا بفارق نقطتين عن الأرجنتين حاملة اللقب ومتصدرة المجموعة الأولى بعد فوزها 2-صفر على كندا في افتتاح البطولة أمس الجمعة.