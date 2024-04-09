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تصريح مؤثر: جيسوس مهاجم أرسنال يشير إلى تجربته الرياضية مع الألم

منذ 25 دقيقة
غابرييل جيسوس لاعب أرسنال

غابرييل جيسوس لاعب أرسنال

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تعرض غابرييل جيسوس مهاجم أرسنال لسلسلة من الانتكاسات بسبب الإصابة منذ كأس العالم لكرة القدم 2022، وقال؛ إنه لا يتذكر آخر مرة لعب فيها بدون ألم.

وخضع المهاجم (27 عاما) لجراحة في الركبة بعد تعرضه لإصابة في قطر قبل أن يتعرض لثلاث انتكاسات أخرى بسبب مشاكل تتعلق بالركبة.

ومع تصدر أرسنال للدوري الإنجليزي الممتاز واستعداده لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، يمكن أن يكون جيسوس الجاهز تماما، عنصرا مهما في المراحل الأخيرة من الموسم.

وقال جيسوس للصحفيين أمس الاثنين “أحيانا أشعر بذلك (في ركبتي). لا أتذكر آخر يوم لعبت فيه كرة القدم دون ألم. لسوء الحظ كنت أواجه بعض المشاكل والناس لا يرون ذلك دائما. لكن عقليا أحاول أن أكون قويا ذهنيا”.

وأضاف جيسوس، الذي سجل ثمانية أهداف في كافة المسابقات هذا الموسم، أنه ليس قلقا بشأن تعاقد أرسنال مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح “إنهم يعرفون بالفعل ما إذا كانوا يريدون التعاقد مع مهاجم أم لا. قد يكون هذا سؤالا بالنسبة لهم. وظيفتي التدريب بجدية وتطوير ما يجب علي تحسينه. ستكون التكهنات موجودة دائما”.

وبعد استضافة النادي البافاري في دوري أبطال أوروبا، يستقبل أرسنال فريق أستون فيلا في الدوري يوم الأحد المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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