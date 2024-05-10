تعادل بين دالاس وأوكلاهوما في قبل نهائي القسم الغربي لكرة السلة الأمريكية

أحرز لوكا دونتشيتش 29 نقطة وسجل زميله بي.جيه واشنطن عدداً مماثلاً من النقاط ليقودا فريق دالاس مافريكس للتعادل مع مضيفهم أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 119-110 في المباراة الثانية بين الفريقين في قبل نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبهذا الفوز يتعادل الفريقان 1-1 في النتيجة الإجمالية لهذا الدور والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستنتقل المواجهة بين الفريقين إلى دالاس بولاية تكساس حيث ستقام المباراة الثالثة غدا السبت والمباراة الرابعة الاثنين المقبل.

وفي هذا الفوز سجل مافريكس 18 رمية ثلاثية وهي أعلى حصيلة خلال الأدوار الإقصائية للبطولة في الموسم الحالي.

وسيطر دونتشيتش على 10 رميات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.

وكان شاي جيلجيوس-ألكسندر أفضل مسجلي أوكلاهوما برصيد 33 نقطة كما سيطر على 12 كرة مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في حين أحرز زميله جالين وليامز 20 نقطة.

وفي قبل نهائي القسم الشرقي فاز كليفلاند كافاليرز على مضيفه بوسطن سيلتيكس 118-94 في المباراة الثانية ليتعادل الفريقان 1-1 في النتيجة الإجمالية التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات أيضا.

وكان دونوفان ميتشل لاعب كليفلاند أفضل مسجل في المباراة برصيد 29 نقطة ست منها في النصف الأول و16 في الربع الثالث وسبع في الربع الأخير.

وسجل ميتشل أيضا أعلى عدد من النقاط في المباراة الأولى بين الفريقين الثلاثاء الماضي (33 نقطة) والتي انتهت بفوز بوسطن 120-95.

وستقام المباراة الثالثة بين الفريقين غدا السبت في كليفلاند.

وسجل جايسون تيتوم 25 نقطة لبوسطن كما سيطر على سبع كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه وأضاف زميله جايلن براون 19 نقطة.