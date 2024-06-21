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تعادل سلبي بين هولندا وفرنسا.. والصراع يحتدم في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا

منذ 12 دقيقة
من مباراة هولندا وفرنسا

من مباراة هولندا وفرنسا (رويترز)

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تعادلت فرنسا وهولندا سلبيا (الجمعة 21-6-2024) في المباراة الثانية لكل من الفريقين في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، ولم يضمن أي من الفريقين حتى الآن التأهل إلى دور الستة عشر.

وأتيحت أمام أنطوان جريزمان، الذي ارتدى شارة قيادة فرنسا في ظل بقاء كيليان مبابي على مقاعد البدلاء إثر إصابته بكسر في الأنف في المباراة الأولى أمام النمسا، فرصة ممتازة في كل شوط لكنه تعثر مرتين فوق الكرة.

واحتفلت جماهير كل من المنتخبين لوقت قصير خلال المباراة، إذ أسكن الهولندي تشافي سيمونز الكرة في الشباك في الشوط الثاني كما هزت فرنسا شباك هولندا لكن كلا من الهدفين ألغي بداعي التسلل، وسعى الفريقان لخطف هدف الفوز لكن كل منهما اكتفى في النهاية بنقطة التعادل.

وتمتلك كل من فرنسا وهولندا أربع نقاط في صدارة المجموعة، مقابل ثلاث نقاط للنمسا، فيما لا تملك بولندا أي نقاط وقد فقدت فرصتها في التأهل.

وتلتقي فرنسا في الجولة الأخيرة مع بولندا بينما تلتقي هولندا مع النمسا.

    المصدر :
  • رويترز

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