تعرفوا إلى المدرب المرتقب لنادي ليفربول بعد رحيل يورغن كلوب

أكد أرنه سلوت مدرب فينوورد (الجمعة 17-5-2024) أنه سيتولى تدريب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل بعد رحيل يورغن كلوب في نهاية الموسم الحالي.

ونقلت شبكة (ئي.إس.بي.إن) عن سلوت قوله في مؤتمر صحفي “أستطيع أن أؤكد أنني سأصبح مدربا لليفربول الموسم المقبل”.

ولم يؤكد ليفربول رسميا حتى الآن اسم خليفة كلوب.

وسيرحل المدرب الألماني بعد المباراة الأخيرة للنادي هذا الموسم ضد ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد.

وأضاف سلوت “حتى الآن لم أكن أعتقد أنه سيكون آخر تحضير لي قبل مباراتي الأخيرة، لكن هكذا تسير الأمور.

وتابع “لهذا السبب تأخرت قليلا الآن (عن المؤتمر الصحفي)، لأنني أردت أن أقول وداعا لبعض الأشخاص وتخصيص بعض الوقت لهم، أكثر من مجرد المصافحة… من الجميل جدا أن أشعر أن الناس يعتقدون حقا أنه من المؤسف أن أرحل”.

وأكد فينوورد رحيل سلوت، ونشر مقطع فيديو على موقع إكس للتواصل الاجتماعي المعروف سابقا باسم تويتر قال فيه “فترة أرنه سلوت تقترب من نهايتها. دعونا نستمتع باللحظات الأخيرة”.

وتولى سلوت تدريب النادي الهولندي منذ 2021، وفاز بلقب الدوري الهولندي موسم 2022-2023 إلى جانب كأس هولندا هذا الموسم.

ووصل فينوورد أيضا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في موسم سلوت الأول مع النادي.

وكان كلوب أعلن في يناير كانون الثاني الماضي أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الجاري على الرغم من أن تكهنات ربطت تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن وروبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة بالمنصب. لكن سلوت (45 عاما) حصل عليه.

وكان سلوت مدد عقده مع فينوورد في نهاية الموسم الماضي حتى 2026، وذكرت تقارير إعلامية أن ليفربول بحاجة إلى دفع مبلغ لم يكشف عنه للنادي الهولندي مقابل الحصول على خدمات المدرب الهولندي.