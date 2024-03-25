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تعرف إلى رسالة "كريم بنزيما" قبل مواجهة الفيحاء؟

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 25 - مارس - 2024 9:00 صباحًا
كريم بنزيما

كريم بنزيما

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بعث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد برسالة حماس لجماهير فريقه قبل عودة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في الأيام المقبلة.

ويخوض الاتحاد مواجهة الجولة الـ 25 أمام نظيره الفيحاء عقب فترة التوقف الدولي الجارية بشكل مباشر في الـ 29 من مارس الجاري.

ونشر بنزيما صورة له عبر حسابه في منصة “سناب شات” وكتب عليها تعليق بسيط للغاية حيث كرر كلمة: “انتصار” ثلاث مرات.

وكان بنزيما قد تغيب عن مواجهات الاتحاد منذ فترة بسبب إصابة في الظهر، حيث لم يلعب ثلاث مباريات أمام الهلال ومواجهة أخرى أمام الأخدود وواحدة إضافية أمام الفتح.

وعاد النجم الفرنسي لتدريبات بطل الدوري السعودي يوم الجمعة، ومن المنتظر أن يشارك قريبًا من جديد مع الفريق.

    المصدر :
  • وكالات

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