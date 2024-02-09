تعرف على أفضل لاعب في كأس موسم الرياض

عقب مباراة النصر في نهائي كأس موسم الرياض الودية، توج سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، ثنائي الهلال، بجائزتين

وحسم الهلال لقب كأس موسم الرياض بفوزه بثنائية نظيفة على غريمه النصر، مساء أمس الخميس بملعب “المملكة أرينا”.

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط ليتوج باللقب بفارق 3 نقاط عن النصر، فيما لم يحصل إنتر ميامي على أي نقاط.

وسلم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، سافيتش جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر، فيما سلم ميتروفيتش جائزة الأفضل في البطولة.

وتفوق الهلال على إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة (4-3)، ثم تغلب على النصر (2-0).

وسجل سافيتش هدفا في مباراة الخميس، فيما سجل ميتروفيتش في مرمى إنتر ميامي.

يذكر أن الهلال أكد تفوقه على النصر في الموسم الجاري، بعدما تغلب عليه في الدور الأول من بطولة دوري روشن السعودي (3-0).