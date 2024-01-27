السبت 15 رجب 1445 ﻫ - 27 يناير 2024 |
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تعرف على النجم الذي يخطط "ريال مدريد" لضمه

منذ 53 دقيقة
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كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، خلال الصيف المقبل.

وقال أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، يوم أمس الجمعة، إن أوسيمين سينتقل الصيف المقبل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو أحد الأندية الإنجليزية.

وأضاف لورينتيس، أن مفاوضات الأندية مع أوسيمين، بدأت منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتشهد تطورًا من وقت لآخر، وهو ما صعب مهمة تجديد عقده مع البارتينوبي.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن فيكتور أوسيمين صاحب الـ25 عامًا لاعب يحبه بالفعل كل من الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب كارلو أنشيلوتي.

وأشارت إلى أن أوسيمين يظل الخيار رقم 3 في ميركاتو ريال مدريد في الصيف المقبل، بعد كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وإيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).

    المصدر :
  • وكالات

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