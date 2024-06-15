تعرف على تشكيلة الأرجنتين لكأس كوبا أمريكا

أعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبا لبطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم السبت في حين فشل أنخيل كوريا وفالنتين باركو وليوناردو باليردي في الانضمام لحامل اللقب بعد أن كانوا في التشكيلة المؤقتة.

وكان اليوم السبت الموعد النهائي لتقديم التشكيلات النهائية لاتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) وأعلنت الأرجنتين القائمة بعد يوم من فوزها على جواتيمالا 4-1 وديا.

ويواصل ليونيل ميسي قيادة تشكيلة أبطال العالم بينما سينضم إليه الجناح المخضرم أنخيل دي ماريا الذي سيعتزل اللعب الدولي بعد البطولة التي تنطلق في 20 يونيو حزيران في الولايات المتحدة.

وسيبقى إميليانو مارتينيز، الحاصل على جائزة القفاز الذهبي بكأس العالم، في حراسة المرمى بينما سيعاني سكالوني صداعا لاختيار مركز قلب الدفاع بعد انضمام كريستيان روميرو ونيكولاس أوتامندي وليساندرو مارتينيز الذي عانى من موسم مليء بالإصابات.

ولا يفتقر سكالوني إلى خيارات هجومية أيضا مع استدعاء هداف الدوري الإيطالي لاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي.

وحصل أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، الذي شارك لأول مرة العام الماضي وخاض خمس مباريات دولية، على مكان في الفريق بعد أن سجل اللاعب (19 عاما) عشرة أهداف للفريق الإنجليزي في جميع المسابقات هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، لم يشارك باولو ديبالا حتى في التشكيلة المؤقتة على الرغم من تسجيله 16 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة لروما.

وأوقعت القرعة الأرجنتين في المجموعة الأولى وستلعب مع كندا في المباراة الافتتاحية للبطولة في أتلانتا قبل أن تواجه تشيلي في نيوجيرسي وبيرو في ميامي.

وفيما يلي تشكيلة الأرجنتين:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز وفرانكو أرماني وجيرونيمو رولي

مدافعون: جونزالو مونتيل وناويل مولينا وكريستيان روميرو وجيرمان بيتسيلا ولوكاس مارتينيز كوارتا ونيكولاس أوتامندي وليساندرو مارتينيز وماركوس أكونا ونيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: جيدو رودريجيز ولياندرو باريديس وأليكسيس ماك أليستر ورودريجو دي بول وإيزكيل بالاسيوس وإنزو فرنانديز وجيوفاني لو سيلسو.

الهجوم: أنخيل دي ماريا، فالنتين كاربوني وليونيل ميسي وأليخاندرو جارناتشو ونيكولاس جونزاليس ولاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز.