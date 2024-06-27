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تعيين موجوروزا مديرة للبطولة الختامية للسيدات

منذ 41 دقيقة
الإسبانية جاربيني موجوروزا

الإسبانية جاربيني موجوروزا

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عينت الإسبانية جاربيني موجوروزا المصنفة الأولى عالميا سابقا التي سبق لها الفوز ببطولتي ويمبلدون وفرنسا المفتوحة مديرة للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات لتصبح بذلك أول لاعبة سابقة تتولى الإشراف على البطولة التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض بداية من العام الجاري.

وفي وقت سابق من العام الجاري ضمنت الرياض استضافة البطولة لمدة ثلاث سنوات بدلا من كانكون المكسيكية.

ويشارك في البطولة أفضل ثماني لاعبات في الموسم على مستوى الفردي وأفضل ثمانية فرق على مستوى الزوجي.

وقالت موجوروزا في بيان “أشعر بتميز واضح لحصولي على فرصة للمساهمة في لعب دور في مستقبل هذه الرياضة العظيمة.

“وأنا أعرف مدى أهمية وخصوصية هذه البطولة لكبار اللاعبات ورأيت أيضا مدى أهمية البطولة في إلهام المجتمعات في شتى أنحاء العالم.”

وكانت موجوروزا التي توجت بلقب فرنسا المفتوحة في 2016 وويمبلدون في 2017 وفازت بلقب البطولة الختامية في 2021 اعتزلت اللعب في أبريل نيسان الماضي عندما كان عمرها 30 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

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