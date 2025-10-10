الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
تغريم أرسنال مع إيقاف التنفيذ لخرق قواعد التذاكر في كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ ساعة واحدة
من مباراة أرسنال وتوتنهام

ال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه عاقب أرسنال بغرامة مع إيقاف التنفيذ قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (664 ألف دولار) بسبب خرقه لقواعد بيع التذاكر في مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضه أمام مانشستر يونايتد في يناير كانون الثاني.

وقال الاتحاد في بيان إن أرسنال، الذي خسر المباراة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في 12 يناير كانون الثاني، لم يوفر العدد الكامل المطلوب من التذاكر لجماهير مانشستر يونايتد، والذي يبلغ تسعة آلاف تذكرة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أرسنال خصص فقط ثمانية آلاف تذكرة لمشجعي يونايتد، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي “تم تعليق الغرامة لحين تأكيد نادي أرسنال أنه قادر على الامتثال لهذا الشرط في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، واستمرار الامتثال في أي جولات قادمة”.

    المصدر :
  • رويترز

